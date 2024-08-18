“نفسي يطلع شعري”.. طفلة من غزة سقط شعرها بسبب الخوف من الحرب (فيديو)

قالت طفلة من قطاع غزة إن شعرها سقط نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابعت الطفلة، في مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تأمل في أن يعود شعرها للنمو مرة ثانية لتصففه كما كانت تفعل قبل الحرب.

وذكرت الطفلة أن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى التي كانت تقيم فيها وقصفوا الدور الأعلى، وبعدها بدأ شعرها في التساقط.

وأشارت إلى أنها تتعرض لتساؤلات عن سبب تغطية رأسها، وهل هي مصابة بمرض السرطان؟