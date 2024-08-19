آخرهم طالبة جامعية.. إسرائيل تعيد اعتقال 24 من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال فتاة أفرج عنها ضمن دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرفع عدد المعاد اعتقالهم إلى 24 فلسطينيا.

وأفاد النادي في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الطالبة في جامعة بيرزيت، والأسيرة السابقة المفرج عنها ضمن دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر، دانيا حناتشة من منزل عائلتها في محافظة رام الله والبيرة.

أبرز السياسات الممنهجة

وباعتقال حناتشة يرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم خلال دفعات التبادل إلى 24، منهم 18 أبقى الاحتلال على اعتقالهم، من بينهم 6 فتية، و6 أسيرات، بالإضافة إلى 6 آخرين تجاوزوا سن الطفولة، بعد تحررهم.

وقال نادي الأسير إن جزءا من المعاد اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى أسيرتين.

وبيّن نادي الأسير، إنّ استهداف الأسرى السابقين والمحررين يُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيًا وما يزال.

خرق لصفقات التبادل

ومنذ بدء حرب الإبادة بعد تاريخ الـ7 من أكتوبر، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية الحرب، حيث وصل عدد حالات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 10100، بالإضافة إلى الآلاف من غزة.

وأضاف نادي الأسير، إنّ سياسة إعادة اعتقال المحررين، تُشكل خرقًا واضحًا لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير، ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين أنهم هدفًا دائمًا للاعتقال، وذلك على الرغم من أنّ هذه الصفقات تمت في إطار اتفاق بنود الهدنة، وليس في إطار صفقة تبادل واسعة، تتضمن ضمانات محددة.

ملاحقة واغتيال أسرى محررين

وأشار نادي الأسير، إلى أن عمليات الاعتقال ليست السّياسة الوحيدة التي يستخدمها الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين، بل كذلك من خلال عملية الاغتيال الممنهجة، حيث أقدم الاحتلال مؤخرا على اغتيال الأسير المحرر طارق داود من قلقيلية، ووائل مشّة من نابلس، وهما من ضمن من أفرج عنهم خلال دفعات التبادل.

يُشار إلى أنّ عدد من تم تحريرهم من الأسيرات والأطفال في صفقات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر 240.

​​​​​​​وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 635 شهيدا، ونحو 5400 جريح.