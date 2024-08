“إبادة علنية”.. استقالة مسؤول بالخارجية البريطانية رفضا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل

استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأحد، احتجاجا على رفض بلاده حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال مارك سميث، مسؤول مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن، إنه استقال بعد تقديم العديد من الشكاوى الداخلية، بعضها من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات، لكنه لم يتلق سوى “ردود شكلية”.

وقال سميث، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، إنه عمل سابقًا في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط لصالح الحكومة، وكان زملاؤه “يشهدون كل يوم” “أمثلة واضحة لا تقبل الشك” على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.

وكتب في نص استقالته “لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليون عن نية إبادة جماعية علنية، وينشر الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدًا. لقد تضرر أو دمر أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80٪ من الممتلكات التجارية في غزة”.

