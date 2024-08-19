إصابات خطرة وحرائق.. حزب الله يهاجم شمال إسرائيل بالمسيّرات ويحبط محاولة تسلل من الحدود (فيديو)

شن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين هجومًا بالطائرات المسيرة على ثكنة وقاعدة عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تلغرام “شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عدداً من ‏القتلى والجرحى “.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم جاء ردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة قدموس في صور جنوبي لبنان السبت الماضي.

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه استهدف ثكنة زرعيت وعددًا من الجنود الإسرائيليين في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها، رداً على الهجوم على بلدة باتوليه جنوبي لبنان.

صد تسلل جنود

وقال الحزب إن عناصره تصدوا لتسلل مجموعة من جنود إسرائيليين إلى حرش حدب عيتا فاستهدفوها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، ما أجبرها على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وفيما يبدو أنه رد إسرائيلي على هجوم حزب الله قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصين قتلا في غارة إسرائيلية على منطقة عبرا جنوبي لبنان.

إصابات وحريق

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين وصفت جراح أحدهما بالحرجة والثاني بالخطيرة، وإصابة 3 آخرين إصابات طفيفة إثر استهداف منطقة الجليل شمالي إسرائيل بطائرة مسيرة.

وقال موقع واللا الإخباري الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم الاثنين بعد سقوط أجزاء من مسيرة انطلقت من لبنان في غابة، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي، حول تسلل طائرة معادية، تم رصد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت من الأراضي اللبنانية”.

10 صواريخ

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نحو 10 صواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة قرب قرية زرعيت القريبة من الحدود اللبنانية، وأشارت إلى اندلاع حرائق في الجليل الغربي نتيجة سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه “تم اعتراض عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت من الأراضي اللبنانية، بينما سقطت بعض الأهداف في منطقة يعرة بالجليل الغربي”.

يأتي التصعيد على الحدود في وقت أعلنت فيه إسرائيل حالة التأهب نهاية الشهر الماضي تحسبا لرد حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومنذ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.