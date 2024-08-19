إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في نابلس والاحتلال يقتحم مخيم بلاطة (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي المدينة.

واندلعت المواجهات عقب تصدي أهالي بلدة قصرة لمستوطنين تجمعوا عند أطراف القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال التي وجدت في المكان لتوفير الحماية لهم، قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (22 عامًا) بالرصاص الحي في الكتف، نقل على إثرها إلى مركز طبي.

وفي شرق نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واقتحمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من حاجز عورتا العسكري، حيث أطلقت الرصاص الحي في شارع القدس ومخيم بلاطة، قبل انسحابها.

وأفاد شهود عيان “يسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات وإطلاق نار جراء الاشتباكات”.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال قرى “كفر عبوش” و”كفر زيباد” و”كفر جمال”، جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلّف 635 شهيدًا، بينهم 147 طفلًا بالإضافة إلى نحو 5400 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليًا، بينهم جنود، بهجمات لمقاتلي المقاومة في الضفة الغربية خلال المدة نفسها، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.