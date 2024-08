إيلون ماسك يرد على ظهور قديروف وهو يقود “وحش” تسلا في الشيشان (شاهد)

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، بشدة أن يكون قد أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، شاحنة فاخرة تنتجها شركته.

جاء ذلك بعد أن نشر زعيم الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقطع فيديو لنفسه وهو داخل سيارة من نوع “سايبرتراك” مع مدفع رشاش تم تثبيته أعلى السيارة.

وكتب ماسك على منصته إكس في وقت متأخر من مساء الأحد “هل أنت متخلف عقليا لدرجة أنك تعتقد أنني تبرعت بشاحنة سايبرتراك لجنرال روسي؟”.

وجاء رد ماسك على منشور للكاتب والصحفي الأمريكي سيث أبرامسون، وقال إن هذا “مثال آخر على مدى كذب وسائل الإعلام التقليدية”.

وفي رده على ماسك، قال الصحفي الأمريكي إن إيلون ماسك فشل في الرد على الاستفسار الذي طرحه وجميع وسائل الإعلام الأمريكية، وسأل: “لماذا لا يقوم ماسك بإيقاف تشغيل هذه السيارة التي تنتهك شروط الخدمة من إنتاج شركة تسلا عن بُعد؟”.

(THREAD) I keep telling you guys Elon is obsessed with me; folks keep doubting it. He reads everything I write and will continue to.

Here he *fails* to reply to the query I *and all U.S. media* have been asking: why isn’t he remotely turning off this Tesla ToS-violative vehicle? pic.twitter.com/WFBy8NuVEL

— Seth Abramson (@SethAbramson) August 19, 2024