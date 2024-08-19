الجثث صارت أشلاء.. 9 شهداء بعد قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في مخيم الشاطئ (فيديو)

استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون، مساء الاثنين، بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بنقل جثث الضحايا إلى المستشفى الأهلي (المعمداني) في مدينة غزة من بينهم أشلاء لعدد من الشهداء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان “9 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين بمخيم الشاطئ غرب غزة”.

وأضاف في بيان آخر أن الساعات الماضية شهدت قصفا إسرائيليا لمنزل لعائلة نصار جنوب مدينة غزة، وأراض زراعية شمالي القطاع.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط 4 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي الزرقا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آخرين في المدينة، حسب مصادر طبية فلسطينية.

وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قالت مصادر طبية بمستشفى ناصر إن 6 فلسطينيين استشهدوا في استهداف طائرة مسيّرة لمجموعة من الفلسطينيين، وأصيب آخرون.

وأوضحت المصادر الطبية أن جثث الضحايا “وصلت أشلاء إلى المستشفى”، مرجحة ارتفاع عدد الشهداء في الساعات المقبلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة 92743 آخرين، في حين لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات.