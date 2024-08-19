الناطق باسم اليونيفيل للجزيرة مباشر: احتمالات التصعيد واردة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفيل” في لبنان أندريا تيننتي للجزيرة مباشر إن الوضع على الحدود الجنوبية يدعو للقلق الشديد، محذرًا من أن احتمالات التصعيد واردة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف تيننتي في لقاء مع “المسائية” أنه على الرغم من أن الصراع لا يزال محليًا، ولكن يمكن لأي حدث أن يشعل الأمور لتتحول إلى صراع على مستوى الإقليم، على حد وصفه.

وأشار إلى أن “اليونيفيل” تحاول التواصل مع الأطراف كلها لخفض التصعيد، وتجنب اندلاع حرب إقليمية.

وقال المسؤول الدولي إن الأمر يتعلق بالطرفين على جانبي الحدود، مشيرًا إلى أن المفاوضات والدبلوماسية هي المسار الوحيد لنزع فتيل الأزمة، وليس التصعيد العسكري.

وأضاف أن الدول التي تتولي الوساطة تسعى بكل جهدها للوصول إلى حل.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، الأحد، إصابة 3 جنود من قوات حفظ السلام التابعين لها “بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان”.

وأضافت أن “جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم”، مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، في وقت سابق الأحد، إن “الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارتين متتاليتين على بلدة الضهيرة” التي تبعد قرابة كيلو متر واحد عن يارين، ما أدّى “إلى وقوع إصابات”.

ويتبادل “حزب الله” والجيش الإسرائيلي عمليات القصف عبر جانبي الحدود منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عمليات القصف عن استشهاد العشرات في لبنان، فيما أعلنت السلطات الإسرائيليّة مقتل نحو 48 شخصًا على الأقل.

وتزايد التوتر بشكل حاد بين الجانبين خاصة بعد اغتيال إسرائيل عددًا من قيادات “حزب الله”، كان أبرزهم فؤاد شكر نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.