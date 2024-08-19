الهند.. تشريع يفاقم أزمة حصول المسلمين على مقابر لهم في نيودلهي (فيديو)

شهد البرلمان الهندي تعديلا جديدا على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، وهو تشريع يسمح بمصادرة أراضي أوقاف للمساجد والمقابر والأضرحة التي تطلبها هيئات الحكومة.

تشريع من المقرر أن يفاقم من أزمة حصول المسلمين على مقابر خاصة بهم لدفن موتاهم في العاصمة دلهي، فيما حذّر قاسم رسول إلياس، المتحدث باسم هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، في لقاء مع الجزيرة مباشر، من تفاقم أزمة المقابر بسبب الإجراءات القانونية الجديدة.

وقال “أزمة المقابر في الهند قد تفاقمت بشكل ملحوظ، وتقترح الحكومة الآن قانونًا جديدًا يستهدف استبدال قانون الأوقاف الحالي، ولكن إذا تم تشريع هذا القانون، فمن المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الوضع”.

تعديات غير قانونية

ويواجه المسلمون في نيودلهي أزمة حادة بسبب نقص المقابر المخصصة لدفن موتاهم وفق الطقوس الإسلامية. على الرغم من وجود عدد كبير من المقابر في المدينة، إلا أن العديد منها قد اختفى بسبب الاستيلاء غير القانوني أو بسبب وقوعها في مناطق هندوسية، ما جعلها غير صالحة.

وفي حديثه مع الجزيرة مباشر، سلط قاسم رسول الضوء على وضع المقابر في العاصمة، موضحًا “منذ الحقبة الإسلامية في الهند، بُنيت في دلهي العديد من المقابر، ووفقًا لسجلات مجلس أوقاف دلهي، توجد 624 مقبرةً، لكن الواقع يكشف عن وجود 130 مقبرةً فقط في المدينة حاليًا، ويعاني العديد منها من تعديات غير قانونية، خاصةً من قبل الحكومة”.

اختفاء مقابر

ويشير الخبراء إلى أن عدد السكان المسلمين في المدينة قد ارتفع، ولكن عدد المقابر لم يزد بما يتناسب مع هذا النمو السكاني.

وأشار محمد شميم، وهو حفار قبور من الجيل الثالث في دلهي إلى أن “المشكلة هي أن العديد من المقابر تتقلص مساحتها بسبب القبور الخرسانية خاصةً بعد امتلائها بنسبة 75%، لذا يصعبُ إيجادُ مساحةٍ إلا بحفرِ هذه القبورِ وإعادةِ استخدامِها، وقد تم تشييدُ أبنيةٍ سكنيةٍ على أراضي المقابرِ، كما احتلتْ الحكومةُ بعضًا منها، ولهذا السببِ اختفت العديدُ من المقابرِ في دلهي”.

“مقبرة أهل الإسلام”

وتُعتبر مقبرة شميم والتي تُعرف باسم “مقبرة أهل الإسلام” واحدة من أقدم المقابر في دلهي، حيث يعود تاريخها إلى فترة الحكم البريطاني، كما تُعدّ الأكبر والأرخص في دلهي، حيث لا تتجاوز رسوم الدفن 2000 روبية.

وحذر شميم “مع امتلاء المقابر وتقلّص المساحة، من المتوقع أن تشهد تكاليف الدفن ارتفاعًا ملحوظًا يتطلب حفر قبور جديدة وإعادة استخدام القبور القديمة، ويكون إعادة استخدام القبور أكثر تكلفة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تزداد رسوم الدفن بشكل كبير”.