بالفيديو.. اصطدام “خطير” بين سفينتين في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني اليوم الاثنين، إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة و”اصطدمت عمدا” بسفينة صينية بطريقة “غير مهنية وخطيرة”.

وأظهر مقطع مصور للحادث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لخفر السواحل الصيني أن الحادث وقع حوالي الساعة 3:24 صباح اليوم الاثنين (19:24 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، ووصف السفينة الصينية بأنها سفينة تابعة لخفر السواحل.

وقالت قوات الأمن البحري الصينية إن نفس السفينة الفلبينية دخلت المياه القريبة من جزر سكند توماس شول بعد منعها من دخول مياه جزر سابينا.

“تحمّل العواقب”

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو، إن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني “دخلتا بشكل غير قانوني” إلى المياه المجاورة لجزر سابينا دون إذن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال جان في إشارة إلى مهام الإمدادات التي أرسلتها الفلبين إلى سفينة راسية على جزيرة سكند توماس شول “تسببت الفلبين مرارا وتكرارا في استفزاز وإثارة المشاكل، وانتهكت الترتيبات المؤقتة بين الصين والفلبين”.

وذكر خفر السواحل الصيني أنه اتخذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وفقا للقانون في الحوادث التي وقعت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وطالب الفلبين “بالتوقف فورا عن الانتهاك والاستفزاز” أو “تحمل كل العواقب”.

“ليست استفزازية”

من جانبه قال جوناثان مالايا، المتحدث باسم مجلس الأمن الفلبيني إن تحركات الفلبين للتأكيد على حقوقها في بحر الصين الجنوبي “ليست استفزازية”.

يذكر أن الصين والفلبين توصلتا إلى “اتفاق مؤقت” في يوليو/تموز بعد مناوشات متكررة بالقرب من جزيرة سكند توماس شول. وتعرضت الصين لانتقادات حادة من جانب الدول الغربية بسبب عدوانيتها في عرقلة الجهود الفلبينية لإعادة إمداد القوات على متن سفينة بحرية راسية هناك.

وتزعم بيجين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر، رافضة حكما أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 يفيد بأن مطالبات بيجين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي.