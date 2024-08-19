بنغلاديش.. حكومة محمد يونس تتعهد بمواصلة دعم لاجئي الروهينغيا

“بنغلاديش ستكون جزءًا نشطًا من تعددية الأطراف”

قال رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستواصل دعم أكثر من مليون شخص من الروهينغيا الذين لجؤوا إلى بنغلاديش.

وأشار يونس إلى أن حكومة بنغلاديش ستلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي هي طرف فيها، حسب صحيفة محلية.

تعددية الأطراف

ولفت إلى أن بنغلاديش ستكون جزءًا نشطًا من تعددية الأطراف على أساس الأمم المتحدة.

وأعرب عن استعدادهم لمواصلة وزيادة مساهمات بنغلاديش في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودًا مستدامة لضمان عودة مسلمي الروهينغيا إلى بلادهم، ميانمار، بأمان مستعيدين حقوقهم، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

يذكر أنه في عام 2012، اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين (أراكان) في ميانمار، وقُتل فيها آلاف من الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية على الروهينغيا​​​​​​​ في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.