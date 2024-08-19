شاهد: آثار سقوط صاروخين من لبنان بمستوطنة مرغليوت.. ومقتل جندي إسرائيلي في هجوم بمسيّرة

تضررت مبانٍ وسيارات إثر سقوط صاروخين، اليوم الاثنين، أُطلِقا من لبنان على مستوطنة “مرغليوت” قرب الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية رصد سقوط صاروخين، وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنة ومستوطنات أخرى مجاورة لها.

وبثت القناة مشاهد لما قالت إنها للأضرار التي لحقت بعدد من المنازل والسيارات إثر سقوط الصاروخين.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة جراء سقوط مسيّرة أُطلقت من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي محمود عماريا (45 عاما) قُتل في هجوم بطائرة مسيّرة، كما أصيب ضابط (لم يحدد هويته ورتبته) بجروح خطرة في الحادثة نفسها.

وفي وقت سابق، رُصدت مسيّرات أُطلِقت من لبنان، وسقط بعضها في بلدة يعارا قرب الحدود اللبنانية.

وصباح اليوم، شن حزب الله هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق إصابات مباشرة بين الجنود، حسب سلسلة بيانات للحزب.

هجوم إيران وحزب الله “يتعاظم”

بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن احتمال حدوث هجوم من جانب إيران وحزب الله يتعاظم في حال عدم التوصل إلى صفقة مع فصائل المقاومة في غزة.

وأوضحت القناة أن غالانت طلب من نتنياهو طرح صفقة “تحرير الرهائن” على مجلس الوزراء الموسع للنقاش.