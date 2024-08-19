شاهد: القسام تستهدف دبابات في رفح وسرايا القدس تبث مشاهد عملية مزدوجة في الشجاعية

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استهداف عدد من دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نشرت مقطع فيديو، الاثنين، لعملية مشتركة في حي الشجاعية.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف “3 دبابات (ميركافا) صهيونية بقذائف (الياسين 105) وناقلة جند (نمر) وجرافة عسكرية (D9) بقذيفتي (تاندوم) في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح”.

بدورها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لعملية مشتركة مع كتائب لقسام لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل الأخير في حي الشجاعية بمدينة غزة”، حسب ما قالت في بيان.

كما أعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال المتمركزة شمالي مدينة حمد في خان يونس بقذائف الهاون.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في وحدة الاستطلاع بلواء المظليين وإصابة 6 جنود بجروح مختلفة خلال القتال الدائر جنوبي قطاع غزة.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام -من بينها هيئة البث الرسمية- قالت إن الضابط قُتل وأصيب الجنود بعد أن أسقطت طائرة تابعة له قنبلة على مبنى ملاصق لمبنى آخر كانوا داخله في خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش توسيع عملياته في خان يونس ودير البلح.

وفي شأن آخر، قال الجيش إن وزير الدفاع يوآف غالانت أمر باستدعاء جنود الاحتياط الذين خدموا ثم حصلوا على إعفاء سابقا لزيادة عدد القوات المقاتلة.