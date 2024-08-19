قنبلة إسرائيلية تخطئ هدفها وتقتل ضابطا وتصيب 6 جنود أثناء مهمة استخبارية في خان يونس

قُتل ضابط إسرائيلي، وأصيب 6 جنود بجروح مختلفة جراء قصف خاطئ بقنبلة إسرائيلية على مبنى كانوا داخله في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره بموقعه الرسمي، مساء الاثنين، إن الملازم شاحار بن نون (21 عامًا) من سكان “بتاح تكفا” وهو قائد بوحدة الاستطلاع في لواء المظليين، سقط خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة.

הותר לפרסום: סגן שחר בן נון, בן 21 מפתח תקווה, לוחם בסיירת צנחנים נהרג הבוקר בעזה כתוצאה מפצצה עם תקלה שהוטלה ממטוס קרב. בפצצה, כך אומרים בחיל האוויר, היתה תקלה במערכת הניווט. היא החטיאה את המטרה, ופגעה מרחק של 290 מטרים מהמטרה, בדירה סמוכה למקום שבו שהו הלוחמים כתוצאה מקריסת… pic.twitter.com/nxRFEx9mFW — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) August 19, 2024

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “الحادث وقع الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما هاجمت طائرات مقاتلة من طراز F15 هدفين في حي حمد بخان يونس، أصابت قنبلة واحدة الهدف، بينما أخطأت الأخرى”.

وأضافت الهيئة “سلاح الجو الإسرائيلي أرجع ما حدث إلى عطل تقني، لأن القنبلة نفسها موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهذا نوع من الأعطال النادرة في الذخائر العسكرية الإسرائيلية، وليس خطأ بشريًّا أو إدخالًا غير صحيح للبيانات”.

وتابعت هيئة البث “نتيجة لهذا الخطأ التقني، ضربت القنبلة على بُعد 290 مترًا من الهدف المرصود، في شقة مجاورة للمكان الذي كان فيه جنود الجيش، ونتيجة لانهيار الجدار قُتل الضابط شاحار وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة وخفيفة”.

وأوضحت الهيئة أن القوة كانت تستخدم طائرات مسيَّرة لجمع معلومات استخبارية في الحي، صباح اليوم، قبل وقوع هذا الحادث.

תחקיר צה"ל בתקרית שהובילה לנפילתו של סגן שחר בן נון: הלוחמים אספו נתונים באמצעות רחפנים, בזמן שהפצצה פגעה בדירה סמוכה שהיתה 290 מטרים מהמטרה – והקיר התמוטט על הכוח#חדשותהערב @ItayBlumental pic.twitter.com/MjEq4Pvje3 — כאן חדשות (@kann_news) August 19, 2024

ووفق المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الرسمي حتى الآن، بلغت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب على غزة 693 ضابطًا وجنديًّا، بينهم 330 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين القتلى 28 ضابطًا وجنديًّا سقطوا بنيران صديقة على أيدي زملائهم في الجيش.

ووفق البيانات ذاتها، أصيب 4346 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا منذ بداية الحرب من بينهم 2227 منذ بدء الاجتياح البري، منهم 71 أصيبوا بنيران صديقة.