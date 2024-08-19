كاميرا مراقبة توثق لحظة تنفيذ “العملية الاستشهادية” في تل أبيب (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يوثق لحظة انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب مساء أمس الأحد.

ويظهر المقطع، الذي نشرته “القناة 12″، شاحنة متوقفة في أحد الشوارع قبل أن تنفجر، فيما تهتز كاميرا المراقبة نتيجة للانفجار من زاوية أخرى.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقلت القناة عن أجهزة الأمن أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة قوية تصل زنتها إلى 8 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “بالاشتراك مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) تنفيذ العملية الاستشهادية” التي وقعت في تل أبيب، مساء أمس الأحد.

وحذرت كتائب القسام في بيان، اليوم الاثنين، من أن “العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود إلى الواجهة طالما تواصلت المجازر وعمليات تهجير المدنيين وسياسة الاغتيالات”.

قائد شرطة تل أبيب: 🔴 لا توجد إنذارات بأعمال تفجيرية وشيكة ونشرنا قواتنا في أرجاء المدينة 🔴 منفذ تفجير أمس غير موجود في السجلات الأمنية ولا توجد أي ملفات أمنية أو جنائية ضده وحددنا هويته عبر التحاليل المخبرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/karNB1Awv9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ تفجير تل أبيب أمس غير معلوم لديها وليس موجودا في سجلاتها.

وتم تداول مقاطع فيديو يظهر فيها شخصا يرتدي حقيبة على ظهره، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه منفذ العملية وإن العبوة الناسفة كانت داخل الحقيبة.