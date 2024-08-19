سياسة|إسرائيل

كاميرا مراقبة توثق لحظة تنفيذ “العملية الاستشهادية” في تل أبيب (فيديو)

تل أبيب تفجير
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19/8/2024

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة يوثق لحظة انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب مساء أمس الأحد.

ويظهر المقطع، الذي نشرته “القناة 12″، شاحنة متوقفة في أحد الشوارع قبل أن تنفجر، فيما تهتز كاميرا المراقبة نتيجة للانفجار من زاوية أخرى.

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وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ونقلت القناة عن أجهزة الأمن أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة قوية تصل زنتها إلى 8 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “بالاشتراك مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) تنفيذ العملية الاستشهادية” التي وقعت في تل أبيب، مساء أمس الأحد.

وحذرت كتائب القسام في بيان، اليوم الاثنين، من أن “العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود إلى الواجهة طالما تواصلت المجازر وعمليات تهجير المدنيين وسياسة الاغتيالات”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ تفجير تل أبيب أمس غير معلوم لديها وليس موجودا في سجلاتها.

وتم تداول مقاطع فيديو يظهر فيها شخصا يرتدي حقيبة على ظهره، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه منفذ العملية وإن العبوة الناسفة كانت داخل الحقيبة.

المصدر : الجزبرة مباشر