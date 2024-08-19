نتنياهو يرفض لقاء وزير خارجية بريطانيا خلال زيارته لإسرائيل ولندن تعلّق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض الاجتماع بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته تل أبيب، الجمعة.

وأرجعت القناة 13 الإسرائيلية، سبب رفض نتنياهو، إلى قرار الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر، سحب اعتراضاتها على المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس إصدار أوامر توقيف لنتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وذكرت القناة نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو غاضب من سحب لندن لاعتراضها، ورفض لقاء لامي على الرغم من طلب الجانب البريطاني.

ومن جانبها نفت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، وجود خطة للامي، للقاء نتنياهو. وجاء في البيان “التقى وزير الخارجية رئيس الوزراء نتنياهو في 14 يوليو/تموز، خلال زيارته الأولى لإسرائيل بعد توليه منصبه. ولم تكن هناك خطط للقاء نتنياهو خلال هذه الزيارة”.

وفي 26 يوليو الماضي، سحبت الحكومة البريطانية الجديدة اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت، وقالت إن القضية تخص عمل المحكمة.

وفي مايو/أيار الماضي، قال ستارمر حول هذه المسألة “يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي”.

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.