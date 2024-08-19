“يا أبويا يا حبيبي”.. كلمات مبكية في وداع الصحفي الشهيد إبراهيم محارب (فيديو)

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي إبراهيم محارب، واستهدافه مع مجموعة من الصحفيين في منطقة حمد غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد.

واستنكرت النقابة في بيان لها، هذه “الجريمة” الجديدة، واعتبرت أنها “جريمة أخرى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لقتل الصحفيين”.

“يا أبويا يا حبيبي”

وشيعت جنازة محارب وسط وداع مؤثر من أهله وذويه، وأظهرت بعض اللقطات نجل الشهيد وهو يودعه باكيا ويناديه “يا أبويا يا حبيبي”.

وردد المشيعون أثناء الجنازة هتافات “يا إبراهيم ودعناك.. أبدا أبدا ما بننساك”، و”يا خان يونس عرس جديد.. زفينا إبراهيم شهيد”.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كانت دبابات الاحتلال قد استهدفت الليلة الماضية مجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة حمد، فقُطع الاتصال بالصحفي محارب، وأصيبت الصحفية سلمى القدومي، ونُقلت إلى المستشفى.

وأفادت الوكالة بأن طواقم الإسعاف عثرت، صباح اليوم الاثنين، على جثمان الزميل محارب (26 عاما)، الذي يعمل صحفيًّا حرًّا لصالح عدد من المؤسسات الصحفية، وهو عضو في نقابة الصحفيين وأحد أبرز نشطائها الدائمين.

ومنذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 161 صحفيا، وأصيب 186، واعتقل 51 آخرون، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.