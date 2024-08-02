أبرز عمليات فصائل المقاومة ضد الاحتلال في اليوم 301 من الحرب على غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، الجمعة، عن عمليات عدة نفّذتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ301 من الحرب على القطاع المحاصر.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت موقع صوفا العسكري الإسرائيلي بـ10 صواريخ “رجوم 114 ملم“، قم عادت مجددًا وأعلنت أنها قصفت الموقع العسكري ذاته مساء الجمعة بـ10 صواريخ “رجوم” أخرى.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة “فتح”، قصف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” في جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

كما أعلنت “شهداء الأقصى” بالاشتراك مع كتائب “الأنصار” قصفًا برشقة صاروخية مركز القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في موقع “فجة” العسكري.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قوات الاحتلال داخل موقع كرم أبو سالم العسكري بصواريخ 107 قصيرة المدى، حسبما أعلنت في بيان.

وصباح الجمعة، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية، سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أما في الضفة الغربية المحتلة، فأعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتليها تمكنوا فجر الجمعة من استهداف بوابة شويكة ومستوطنة بيت حيفر غرب مدينة طولكرم بشكل متزامن، وأكدت عودة مقاتليها إلى قواعدهم سالمين.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، رغم مرور أكثر من 300 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، جوًا وبرًا وبحرًا.