تنطوي شهادات أسرى محررين من وراء قضبان معتقل سدي تيمان الإسرائيلي “سيء السمعة” فصولًا عن التنكيل بالفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي المستمر، ما دفع البعض للتفكير في الانتحار.

وقال الأسير المحرر، خلدون البرغوثي، للجزيرة مباشر “هذا الرعب والجوع والإرهاق النفسي وقلة النوم دفع بعض الأسرى للتفكير في الانتحار”.

وروى الأسير السابق، عمر عساف، شهادته على محاولة انتحار شاب يدعى محمد شاهين، بالقفز من سور عالٍ على غفلة من السجان والمسجونين، موضحًا “اتكسروا رجليه ولكن لحسن الحظ أنه لم يمت ولم نعلم عنه شيء حتى خروجي لأنهم أخدوه على المستشفى”.

وتأكيدًا عن أن الحالة ليست فردية، أضاف عساف “كتير من السجناء كانوا يقولوا يا عمي اقتلونا وريحونا”.

"إسرائيل تدير سجنًا للتعذيب السادي ضد الفلسطينيين الغزيين".. عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف يطالب بإغلاق معتقل سدي تيمان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ClKyaHIKco — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 29, 2024

وتحدث، محمد صافي، للجزيرة مباشر، عن محاولة شاب آخر للانتحار، قائلًا “كان في غرفة جنبي أسير حاول ينتحر مرتين، الأولى بحبل والثانية عن طريق ابتلاع موس، والشباب أنقذوه في الحالتين”.

واستكمل البرغوثي، الذي عاش تجربة الأسر لمدة 12 عامًا، حديثه عن الأوضاع التي عايشها في السجن، مؤكدًا أن الاحتلال توحش في أساليبه وتعامله مع الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال “كنا في عوفر وتم نقلنا لسجن النقب، تعرضنا للضرب المبرح وتقييد اليدين وتم تفتيشنا وكنا 20 واحد ونحن عراة، وبعض الأسرى تم اغتصابهم بشكل وحشي”.

وأوضح البرغوثي أن الصورة كانت أكثر قتامة لأسرى قطاع غزة، حيث قال “رغم الضرب اللي اتعرضنا له، اعتبرنا حالنا في مخيم صيفي مقارنة بما لاقوه أخوتنا من غزة”.

وروى الأسير المحرر عن محاولات تمييز في المعاملة بين أسرى الضفة وغزة، أدت إلى مزيد من التنكيل بالمعتقلين عندما اعترض البعض.

واختتم البرغوثي حديثه عن أساليب التعذيب النفسية كالضوء الذي لا ينطفئ والأصوات العالية.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلافًا من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وكشفت لجنة تحقيق إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان” بجنوب إسرائيل، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون.