أنقرة ترد على إسرائيل بعد غضبها من تنكيس الأعلام التركية ببعثاتها في تل أبيب والقدس

أبلغت أنقرة دبلوماسيين إسرائيليين ردها على منشور لوزير خارجيتهم يسرائيل كاتس، بشأن تنكيس البعثات التركية في تل أبيب وفلسطين “أعلامهما” حدادا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قولهم: “ردنا على تصريحات السلطات الإسرائيلية نقلناه إلى المسؤولين الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا”.

وفي منشور على منصة إكس، رد متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، قائلا: “فيما يتعلق بما نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي: لا يمكن تحقيق السلام بقتل المفاوضين وتهديد الدبلوماسيين”.

وعقب إعلان تركيا يوم حداد على هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، تم تنكيس الأعلام التركية، اليوم الجمعة، في جميع البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك سفارة تركيا في تل أبيب وقنصليتها في القدس.

وأثار تنكيس السفارة التركية لدى إسرائيل علمها غضبا إسرائيليا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر باستدعاء نائب السفير التركي “لتوبيخه بشدة”، بعد تنكيس العلم فوق السفارة، حدادا على هنية.

وأضاف كاتس في منشور على إكس “إذا كان ممثلو السفارة يريدون الحداد فليذهبوا إلى تركيا وليحزنوا مع سيدهم أردوغان الذي يحتضن منظمة حماس ويدعم أعمال القتل والفظائع التي تقوم بها”.

كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الدبلوماسيين الأتراك إلى إنزال علم بلادهم، ومغادرة إسرائيل إلى وطنهم.

I have instructed the Foreign Ministry officials to summon the Deputy Turkish Ambassador to Israel for a severe reprimand following the lowering of the Turkish flag to half-mast at the Turkish Embassy in Tel Aviv, in response to the elimination of Ismail Haniyeh, the leader of…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024