العفو الدولية: مقتل 13 شخصا في احتجاجات على الغلاء في نيجيريا (فيديو)

أعلنت منظمة العفو الدولية، مقتل 13 شخصًا على الأقل خلال احتجاجات نيجيريا أمس الخميس، متّهمة قوات الأمن بقتل متظاهرين سلميين.

ووردت روايات متضاربة عن عدد القتلى، بعد يوم على خروج المتظاهرين إلى الشوارع في مدن في أنحاء نيجيريا احتجاجًا على الوضع الاقتصادي، ولا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت المنظمة في بيان على منصة “إكس” الجمعة أن 6 أشخاص قتلوا في سوليجا قرب العاصمة أبوجا و4 في مدينة ميدوغوري (شمال شرق) و3 في كادونا (شمال غرب)، الخميس.

وقالت منظمة العفو “تظهر استنتاجاتنا حتى اللحظة أن عناصر أمن في المواقع حيث سُجل سقوط قتلى استخدموا عمدًا تكتيكات مصمّمة للقتل لدى التعامل مع تجمّعات المحتجين على الجوع والفقر الشديد”.

BREAKING NEWS: A large number of protesters are currently marching on a major road in Kugbo, Asokoro in Abuja They have refused to retreat despite gunshots and teargas fired by security operatives.#EndBadGovernanceProtest #EndBadGovernaceInNigeria pic.twitter.com/jbMmYFMGc6 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) August 1, 2024

الشرطة تنفي وتهدد باستدعاء الجيش

وذكرت الشرطة في ميدوغوري أن 4 أشخاص قتلوا بانفجارات من دون تقديم تفاصيل.

والخميس، رفض قائد الجيش الوطني الاتهامات الموجهة للشرطة بمهاجمة المتظاهرين السلميين.

وأفاد المفتش العام كايودي إغبيتوكون في بيان على “إكس” أنه “وضع جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى”، للرد على أي “تهديدات إضافية للسلامة العامة والنظام”.

وأضاف “الشرطة مجهزة للرد بشكل مناسب على تطورات الوضع وستحصل على مساعدة من أجهزة أمنية أخرى تتضمن الجيش إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

مظاهرات نيجيريا

والمظاهرات في نيجيريا مستلهمة من حركة الاحتجاج التي قادها الشباب في كينيا، إذ نظم النيجيريون حراكًا على الإنترنت تحت وسم “أنهوا سوء الحكم في نيجيريا”، وقالوا إنهم سيواصلون تحركهم لمدة 10 أيام.

وفي أبوجا، الجمعة، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل على مجموعات صغيرة من المحتجين خرجوا في مسيرات لليوم الثاني، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وخففت ولاية كانو التي تقطنها أغلبية مسلمة وتعد من أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان في نيجيريا، حظر التجوال الذي استمر 24 ساعة الذي فرضته، في حين فرضت 3 ولايات أخرى حظر التجوال في بعض المناطق.

ويقول الرئيس تينوبو إنه يتفهم المعاناة الناجمة عن إصلاحاته التي أدت إلى تفاقم التضخم وإضعاف العملة، لكن هذه الإصلاحات هي السبيل الوحيد لوضع نيجيريا على مسار ثابت نحو النمو الاقتصادي.