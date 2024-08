العفو الدولية: مقتل 13 شخصا في احتجاجات على الغلاء في نيجيريا (فيديو)

أعلنت منظمة العفو الدولية، مقتل 13 شخصًا على الأقل خلال احتجاجات نيجيريا أمس الخميس، متّهمة قوات الأمن بقتل متظاهرين سلميين.

ووردت روايات متضاربة عن عدد القتلى، بعد يوم على خروج المتظاهرين إلى الشوارع في مدن في أنحاء نيجيريا احتجاجًا على الوضع الاقتصادي، ولا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت المنظمة في بيان على منصة “إكس” الجمعة أن 6 أشخاص قتلوا في سوليجا قرب العاصمة أبوجا و4 في مدينة ميدوغوري (شمال شرق) و3 في كادونا (شمال غرب)، الخميس.

وقالت منظمة العفو “تظهر استنتاجاتنا حتى اللحظة أن عناصر أمن في المواقع حيث سُجل سقوط قتلى استخدموا عمدًا تكتيكات مصمّمة للقتل لدى التعامل مع تجمّعات المحتجين على الجوع والفقر الشديد”.

BREAKING NEWS: A large number of protesters are currently marching on a major road in Kugbo, Asokoro in Abuja

They have refused to retreat despite gunshots and teargas fired by security operatives.#EndBadGovernanceProtest #EndBadGovernaceInNigeria pic.twitter.com/jbMmYFMGc6

— Nigeria Stories (@NigeriaStories) August 1, 2024