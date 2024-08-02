العوا عن اغتيال هنية: الرد على إسرائيل سيأتيها من كل العالم العربي (فيديو)

يرى المفكر الإسلامي والفقيه القانوني المصري الدكتور محمد سليم العوا أن اغتيال إسماعيل هنية ليس انتصارًا لإسرائيل كما تروج، بل إنه هو “انكسار لها”.

وقال العوا خلال مداخلة على الجزيرة مباشر إن الذي “لا يستطيع أن ينتصر في ميدان القتال، ويلجأ لاغتيال القيادة السياسيين المدنيين بهذه الطرق الخسيسة كما فعلت مع هنية، فإن ذلك دليل ضعف لا دليل قوة”.

وأضاف “اغتيال هؤلاء القادة ينشئ قادة جدد، اغتيل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي ويحيى عياش، اغتيل عشرات القادة لكن هذا لم يفت في عضد المقاومة، بل يدفعها لإنشاء المزيد من القيادات القادرة على ملئ هذا الفراغ، وعلى الاستمرار في المقاومة إلى أن يحصل النصر القريب”.

المفكر د. محمد سليم العوا تعليقا على اغتيال هنية: انكسار لإسرائيل ودليل ضعف pic.twitter.com/v70125Kxkl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2024

أما عن تأثير عملية الاغتيال في مسار المفاوضات، قال العوا إن إسرائيل “لا تريد المفاوضات، وترغب في استكمال الحرب، وبهذا الاغتيال تقول إنه لا يهمها المفاوضات ولا السلام في المنطقة، بل تريد أن تقول إنها السيدة في هذا العالم، بالتخويف والإرهاب واغتيال القادة، لكن الرد سيأتيها من كل العالم العربي وليس من فلسطين وجبهة لبنان فقط”.

"لا يهمها شيء".. المفكر د. محمد سليم العوا: إسرائيل لا تريد المفاوضات pic.twitter.com/McQjVlIzwZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2024

وعن تأثير استشهاد هنية في الوجدان العربي، قال إن “الشعوب العربية في كل مكان تود أن تعبّر عن ألمها، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يودون لو استطاعوا عمل شيء لكن الظروف تحكم عليهم بما لا يرغبون”.

كما يرى العوا أن “الصهيوني يشعر بقرب النهاية وقرب الهزيمة وتغير الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، رغم تأييد بعض الحكومات لهم، يعرفون أن الشعوب على غير هذا السبيل، وأنها ماضية في السبيل الذي ينتهي بزوالها”.

وقال إن اغتيال هنية “لن يؤثر على الإطلاق في مجريات الأحداث، بالعكس، يزيد المقاومة صلابة وعنفًا وعلى الانتهاء من هذه المعركة بالنصر”.

وأعلنت “حماس”، الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية جراء استهداف إسرائيلي له في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.