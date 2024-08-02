بايدن يعلق على اغتيال هنية وتأثيره في مفاوضات وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية لا يساعد على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وتفاقمت أخطار اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية في إيران، وما تبعه من موجة تهديدات بالثأر من إسرائيل.

وأكدت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني استشهاد هنية الذي شارك في محادثات غير مباشرة بوساطة دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضحت إيران أن عملية القتل حدثت بعد ساعات من مشاركة هنية في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال بايدن للصحفيين في وقت متأخر من أمس الخميس عند سؤاله عما إذا كان اغتيال هنية قد أضاع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار “هذا (مقتله) لا يساعد”.

وأضاف بايدن لدى التقائه سجناء أمريكيين أطلق سراحهم من روسيا “أشعر بقلق شديد حيال الوضع”، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من أمس الخميس.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نتنياهو قال إن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة إلى “حلفاء إيران” في الأيام القليلة الماضية، ومنهم حماس وحزب الله اللبناني، وإن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم.

وأثار التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله مخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة مضطربة بالفعل وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت منذ ذلك الحين عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، كما أدت إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسببت في أزمة مجاعة، وقادت إلى اتهام إسرائيل بالضلوع في إبادة جماعية.

وقالت الولايات المتحدة إنها لم تشارك في اغتيال هنية.