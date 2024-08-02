توزيع هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسؤولين إسرائيليين تحسبا لهجوم إيراني

قررت الحكومة الإسرائيلية توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء وكبار المسؤولين، خشية تضرر شبكة الاتصالات حال حصل هجوم محتمل من “حزب الله” اللبناني وإيران، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية حصلوا على هواتف تعمل بالأقمار الصناعية خوفًا من إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات في إسرائيل جراء هجوم إيراني.

وأكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، قيام الحكومة باتخاذ خطوة “غير عادية”، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

وقالت الصحيفة “خوفًا من إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات، تقرر توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء والمديرين التنفيذيين لجميع الوزارات الحكومية”.

والخميس، قالت هيئة البث “رفع في إسرائيل مستوى التأهب عقب تصفية فؤاد شكر في بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران إسماعيل هنية”، مشيرة إلى أن “منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاعتراض أي تهديد قادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب”.

وتتزايد التوترات الأمنية في إسرائيل، بعد إعلان الجيش الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، قبل أن تعلن (حماس) وإيران فجر الأربعاء، أيضًا تعرض إسماعيل هنية للاغتيال في مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.