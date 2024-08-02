شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية ومرافقه في الدوحة

أدى آلاف من المصلين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومرافقه وسام أبو شعبان، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، بالعاصمة القطرية الدوحة.

واتخذت السلطات القطرية تدابير مشددة لتأمين مراسم التشييع التي تقام بمشاركة مسؤولين من العديد من الدول، أبرزهم نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وعدد من النواب البرلمانيين.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، في حين تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.