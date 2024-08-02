شاهد: سرايا القدس تسيطر على مسيرة إسرائيلية في رفح

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، طائرة مسيّرة إسرائيلية، سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الطائرة الإسرائيلية من زوايا عدة.

وتمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من السيطرة على عشرات المسيّرات الإسرائيلية، منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها وغاراتها على المناطق الغربية والجنوبية من رفح، في حين نَسَف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي تل السلطان غربي المدينة.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.