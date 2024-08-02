شاهد: صلاة الغائب على إسماعيل هنية في مدن عدة حول العالم

أدى مئات الآلاف من المسلمين حول العالم صلاة الغائب على الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، بحضور رسمي وشعبي.

تركيا

في إسطنبول أقام رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، صلاة الغائب على روح هنية عقب صلاة الجمعة رفقة سائر المصلين في مسجد أيا صوفيا التاريخي في الشق الأوروبي من المدينة.

كما أقيمت صلاة الغائب على هنية في مسجد حاجي بايرام التاريخي بالعاصمة أنقرة، وفي مسجد لا لا باشا في ولاية أرضروم وفي مساجد عموم البلاد.

من كوريا الجنوبية إلى جنوب إفريقيا.. المسلمون حول العالم يؤدون صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ.ـاس الشهـ.ـيد إسمـ.ـاعيل هنـ.ـية pic.twitter.com/wwMmOsDGVo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

اليمن

وفي اليمن، أقيمت صلاة الغائب على الشهيد هنية في ساحة الحرية بمدينة تعز، وبمساجد المدينة.

ونفّذ المتظاهرون وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، و”الجرائم” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأقام مئات اليمنيين صلاة الغائب على هنية، في العاصمة صنعاء.

وفي مدينة مأرب، أدى اليمنيون صلاة الغائب على هنية في عموم المساجد هناك.

🎥 طوفان بشري في العاصمة #صنعاء يشيع الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية والقائد الشهيد فؤاد شكر تأكيدا على الثبات والمضي في درب الشهداء حتى تحرير الأقصى

مليونية (وفاءً لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر) #ميدان_السبعين pic.twitter.com/w3IgdG1xQ6 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 2, 2024

إندونيسيا

وفي إندونيسيا، أقامت مساجد عدة صلاة الغائب على روح هنية وكل شهداء غزة وفلسطين، بدعوة من مجلس العلماء الإندونيسي.

ومن بين تلك المساجد “مسجد الاستقلال” في جاكرتا، حيث أقيمت الصلاة بحضور سياسي وشعبي.

ماليزيا

وفي ماليزيا قوبل اغتيال هنية باحتجاج رسمي وشعبي، ووصف رئيس الوزراء أنور إبراهيم عملية الاغتيال بـ”الجريمة الأكثر حقارة”.

وشارك إبراهيم في صلاة الغائب التي أقيمت في المسجد الوطني بكوالالمبور، بينما وجهت الحكومة الأئمة بإقامة صلاة الغائب على روح هنية وشهداء فلسطين في جميع مساجد البلاد.

كما دعت الحكومة الماليزية إلى مسيرة وطنية، الأحد المقبل، لتجديد الموقف المتضامن مع القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال.

لبنان

أدى آلاف المصلّين في مدن لبنان ومحافظاته، الجمعة، صلاة الغائب على روح هنية، وأقاموا جنازة رمزية له ولمرافقه في العاصمة بيروت.

وبعد صلاة الجمعة والغائب في مسجد علي بن أبي طالب في بيروت شيّع المصلون هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان في جنازة رمزية وسط حال من الحزن والغضب.

الرباط

تظاهر آلاف المغاربة في مدن عدة عقب صلاة الجمعة، تنديدًا باغتيال هنية، وأدى العديد منهم صلاة الغائب على روحه.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات القنيطرة (غرب) وطنجة ومكناس (شمال) وأكادير وتارودانت (وسط) وميدلت والراشيدية (جنوب شرق) ومساجد في الدار البيضاء (غرب) ووجدة (شمال شرق) والناظور (شمال).

باكستان

وفي باكستان، شارك مئات الآلاف من الباكستانيين في صلاة الغائب على روح هنية، وأقيمت الصلوات في مساجد في مختلف المناطق الباكستانية بعد صلاة الجمعة.

وكان رئيس الحكومة شهباز شريف قد دان بشدة اغتيال هنية معتبرًا أنه اعتداء وخرق لكل الأعراف، بينما تبنى البرلمان الباكستاني قرارًا يدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”.

نواكشوط

أدى آلاف الموريتانيين صلاة الغائب على هنية، وأفاد شهود عيان بأن صلاة الغائب أقيمت على هنية في مساجد عدة بالعاصمة نواكشوط ومدن موريتانية أخرى.

وفي خطبة الجمعة بالجامع الكبير في نواكشوط، وصف مفتي موريتانيا أحمد ولد لمرابط، اغتيال هنية بأنه جريمة نكراء.

ودعا المفتي ولد لمرابط إلى دعم المقاومة الفلسطينية بكل الطرق.

جنوب إفريقيا

وفي جوهانسبرغ أدى المصلون صلاة الغائب على روح الشهيد هنية.

غزة

أدى مئات آلاف المصلين في مدن قطاع غزة، الجمعة، صلاة الغائب على هنية.

وخيمت أجواء من الحزن الشديد داخل مساجد النازحين ومخيماتهم في قطاع غزة، على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء.

وتحدث خطباء المساجد عن هنية ومواقفه بدعم الوحدة الوطنية ودوره في تعزيز صمود الفلسطينيين، ومشاركته الاجتماعية الفاعلة بالقطاع ومشاركة العائلات أفراحها وأحزانها، ووجوده الدائم في المناسبات كافة.

الضفة الغربية

أقام آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية، الجمعة، صلاة الغائب على روح هنية وكل شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة.