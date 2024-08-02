عشرات الآلاف يؤدون صلاة الغائب على هنية بالمسجد الأقصى (فيديو)

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، الجمعة، صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومعنية بشؤون المسجد) أن 30 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

الشيخ عكرمة صبري ينعى الشهـيد إسماعيل هـ.نية من منبر #المسجد_الأقصى المبارك ويقيم صلاة الغائب على روحه pic.twitter.com/J3NV9a5yUU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2024

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة: “سكان بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة”، وهتف المصلون “الله أكبر ولله الحمد”.

وأعلن الشيخ صبري “إقامة صلاة الغائب على الشهيد هنية” بعد انتهاء صلاة الجمعة.

نعي الشهيد إسماعيل هنية في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/Dg0Pec6MnI — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 2, 2024

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان هنية، الجمعة، في مسجد محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة، كما أقيمت صلاة الغائب في مساجد بغزة والضفة الغربية المحتلة ومدن عربية وإسلامية.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، في هجوم استهدف مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

في السياق، منعت الشرطة الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى مئات الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء الصلاة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة في القدس وبوابات البلدة، وأوقفت العديد من الشبان ودققت في هوياتهم.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من المصلين في منطقة باب الأسباط المؤدية إلى المسجد الأقصى.