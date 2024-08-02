سياسة|اليمن

قبل ثوان من إعدامه.. أب يمني يعفو عن قاتل ابنته (فيديو)

أب يمني يعفو عن قاتل طفلته قبل ثوان من إعدامه
مدة الفيديو 00 minutes 53 seconds
2/8/2024

أعفى أب يمني عن قاتل ابنته قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام عليه في ساحة السجن المركزي في عدن باليمن.

وقتل حسين هرهرة الطفلة حنين ابنة إبراهيم البكري عقب شجار اندلع بين هرهرة والبكري بسبب حادث مروري في مديرية المنصورة بعدن، وحكم على هرهرة بالإعدام، وكان من المقرر تنفيذ الحكم أمس الخميس.

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وأظهرت اللقطات المصورة، حالة من التوتر في الأوساط اليمنية، حيث كانت أسرة القاتل حسين هرهرة، بمشاركة وفود قبلية قد تقدمت بطلب والد الطفلة للتنازل والعفو عن قاتل طفلته.

ونشرت وسائل إعلام يمنية فيديو يظهر أطفال وأسرة القاتل وهي تقيم مخيما بالقرب من قبر الطفلة حنين مستجدين والد حنين بالعفو عن والدهم لوجه الله.

وتداول ناشطون يمنيون فيديو للحظة وصول القاتل إلى ساحة تنفيذ حكم الإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بلحظات أعلن إبراهيم البكري العفو عن قاتل طفلته، وسط تكبير وفرح الحاضرين الذين كانوا ينتظرون تنفيذه.

وقال ناشطون إن هذا العفو جاء بعد محاولات متعددة من قبل الشخصيات الاجتماعية والذي قوبل بالرفض في بداية الأمر، مؤكدا على حق أسرته بتنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة.

ورأى مغردون أن هذا العفو بمثابة “عمل عظيم”، جاء إكراما للحاضرين ولأسرة القاتل التي خيمت جوار قبر المجني عليها قبل أيام، مشيدين بموقف والد الطفلة.

وعبر ناشطون عن ارتياحهم لهذا القرار الذي يعكس روح التسامح، في المقابل، انتقد آخرون هذا العفو معتبرين أنه يساهم في تكرار الجرائم ويضعف الثقة في النظام القضائي.

المصدر : الجزيرة مباشر