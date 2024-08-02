وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيل اغتالت هنية بضوء أخضر من الولايات المتحدة

قال وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب، اليوم الجمعة، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، نفذته إسرائيل بضوء أخضر من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في رسالة تعزية تقدم بها الوزير خطيب إلى عائلة هنية وحركة حماس والشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وفي رسالة التعزية، قال الوزير الإيراني إن “اغتيال الشهيد هنية، الذي نفذه الصهاينة الغاصبون بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أعاد وحشية الكيان الصهيوني مجددا إلى الواجهة”.

وأضاف أنه “على الرغم من أن الجهاد والشهادة في سبيل الله يعتبران شرفا أبديا للشهيد هنية الذي قدم منذ مدة قصيرة عددا من أفراد عائلته في طريق المقاومة الإسلامية المزدهر، فإن هذه الخسارة الفادحة تركت محور المقاومة الإسلامية في حالة حداد”.

وأوضح الوزير الإيراني “أن خسارة هنية بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى وزوال هذا الكيان (الإسرائيلي) الزائف”.

وحتى الآن، لم تصدر واشنطن أي تعليق على اتهامات الوزير الإيراني، فيما نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أي علاقة لبلاده باغتيال هنية، أو الاطلاع المسبق عليها.

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، في استهداف إسرائيلي لمقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.