ألسنة اللهب تتصاعد.. اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية على “مخازن أسلحة” لحزب الله (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن مقاتلاته قصفت “مستودعات أسلحة” لـحزب الله في منطقة البقاع بعمق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص بينهم طفلتان، في غارات إسرائيلية على البقاع.

ويأتي الاستهداف بعد مقتل جندي إسرائيلي إثر سقوط مسيّرة تابعة لحزب الله واستشهاد مقاتلَين من الحزب، كما أعلن الجانبان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن “الجيش هاجم مستودعات لتخزين الوسائل القتالية تابعة لحزب الله، وقضى على مخرب بارز في وحدة القذائف الصاروخية والصواريخ التابعة له”، وفق زعمه.

وأضاف في بيان له عبر منصة إكس “بعد غارات سلاح الجو الإسرائيلي تم رصد وقوع انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية كثيرة في المستودعات المستهدفة”.

وأشار المتحدث إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على منطقة دير قانون (جنوبي لبنان) وقضى على حسين علي حسين، وهو قائد في وحدة القذائف الصاروخية والصواريخ في منطقة يارين التابعة لحزب الله.

#عاجل 🟡 جيش الدفاع هاجم مستودعات لتخزين الوسائل القتالية تابعة لحزب الله في عمق #لبنان وقضى على مخرب بارز في وحدة القذائف الصاروخية والصواريخ التابعة للمنظمة 🟡 طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل على عدد من المستودعات لتخزين الوسائل القتالية التابعة لمنظمة #حزب_الله… pic.twitter.com/jtd7K4SY9w — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 19, 2024

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بتعرض بلدات في قضاء بعلبك بمنطقة البقاع في شرقي لبنان “لـ3 غارات إسرائيلية معادية” من دون أن تشير إلى أهداف محددة طالتها الغارات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده “خلال القتال” في منطقة شمالي إسرائيل.

كما نعى حزب الله من جهته في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه.

حزب الله يستهدف مباني لجنود إسرائيليين بمستوطنة الشوميرا

بدوره، بث الإعلام الحربي لحزب الله، مساء الاثنين، مشاهد من عملية استهداف مقاتليه “التجهيزات التجسسية” في موقع جل العلام التابع لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية.

كما بث مقطعا مصورا لعملية استهداف ثكنة زرعيت التابعة لجيش الاحتلال.

كما أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة الشوميرا الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن مقاتليه استهدفوا موقع “السماقة” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، بعد أن تصدى مقاتلوه لتسلل جنود إسرائيليين إلى بلدة “حدب عيتا”، واستهداف ثكنة “يعرا” وقاعدة “سنط جين” الإسرائيليتين بالمسيّرات الانقضاضية. كما استهدف موقع “بياض بليدا” الإسرائيلي بصاروخ بركان، حسب بيانات منفصلة.