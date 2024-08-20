سياسة|الولايات المتحدة

إيلون ماسك: مستعد للعمل مع الإدارة الأمريكية في تلك الحالة

بصورة صُمّمت بالذكاء الاصطناعي

دونالد ترامب وإيلون ماسك في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا عام 2020
دونالد ترامب وإيلون ماسك في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا عام 2020 (رويترز)
20/8/2024

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، استعداده للعمل بالإدارة الأمريكية إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أرفقه بصورة له صُمّمت بالذكاء الاصطناعي أمام منصة مكتوب عليها إدارة كفاءة الحكومة.

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وجاء منشور ماسك عقب تصريح لترامب في وقت سابق أكد فيه أنه قد يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا تم انتخابه.

وحصل منشور الملياردير الأمريكي ماسك على أكثر من 32 مليون مشاهدة.

تأييد كامل

كان إيلون ماسك قد أعلن تأييده الكامل لترامب عقب تعرض الأخير لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في بنسلفانيا الشهر الماضي.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “أؤيد الرئيس ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر