إيلون ماسك: مستعد للعمل مع الإدارة الأمريكية في تلك الحالة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، استعداده للعمل بالإدارة الأمريكية إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أرفقه بصورة له صُمّمت بالذكاء الاصطناعي أمام منصة مكتوب عليها إدارة كفاءة الحكومة.

وجاء منشور ماسك عقب تصريح لترامب في وقت سابق أكد فيه أنه قد يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا تم انتخابه.

وحصل منشور الملياردير الأمريكي ماسك على أكثر من 32 مليون مشاهدة.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

تأييد كامل

كان إيلون ماسك قد أعلن تأييده الكامل لترامب عقب تعرض الأخير لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في بنسلفانيا الشهر الماضي.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، “أؤيد الرئيس ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”.