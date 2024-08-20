التفاصيل الكاملة لإعلان الاحتلال العثور على جثث 6 من أسراه في غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور في قطاع غزة على جثث 6 من الأسرى خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية، وفق قوله.

وأوضح الجيش أن الجثث لـ5 “رهائن” سبق أن أعلن مقتلهم خلال الأشهر الماضية، هم إليكس دانسيغ وشاييم بيري وياغيف بوشتاب ويورام ميتسغر ونداف بوبلويل، إضافة إلى جثة أبراهام موندر الذي أعلن كيبوتس نير عوز، الثلاثاء، وفاته.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن الأسرى “قُتلوا بينما كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات في خان يونس” جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن تحقيقا يجري لتحديد ظروف وفاتهم، وستُعرض النتائج على عائلاتهم وأمام الرأي العام، لافتا إلى أنهم قُتلوا في شهر يونيو/حزيران الماضي، خلال عمليات للجيش.

وأشار هاغاري إلى أن قوات من الفرقة 98، ووفقا لمعلومات استخباراتية بتوجيه من (الشاباك) والاستخبارات العسكرية، وصلوا إلى موقع “احتجاز المختطفين” بعد أن اقتحموا نفقا في خان يونس حيث وجدوا الجثث.

معلومات استخباراتية أم صدفة؟

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن العثور على جثث المختطفين لم يكن وفقا لمعلومات استخبارية، وإنما بسبب العثور على جثث مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالنفق.

وأكد المتحدث أن جيش الاحتلال يعمل ليل نهار للحصول على معلومات بشأن جميع الأسرى في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن إعادة كل المختطفين في غزة بعمليات عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه استكمل العملية مساء الاثنين، وعثر خلالها على نفق بعمق نحو 10 أمتار، وأن قواته خاضت “قتالا طويلا وسط منطقة حضرية وداخل أبراج حيث دمرت بنى تحتية”.

وبشأن العملية ذاتها، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهم (جيش الاحتلال) “خططوا لها استنادا إلى معلومات استخباراتية تم رصدها خلال فترة طويلة”.

وأضاف خلال جولة برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان قائد فرقة غزة “لقد كانت لدينا معلومات عن المكان الذي دُفنت فيه جثث المخطوفين، وكان علينا التوجه إلى نفق على عمق 10 أمتار تحت الأرض للوصول والحفر، وتحديد موقع النفق، والدخول وإحضارهم”.

وتابع هاليفي “كنا نأمل بشدة أن يكونوا على قيد الحياة، ولكن أيضا إحضار الجثث لدفنها في إسرائيل هو أمر مهم للغاية. إنه هدف، وفي الليلة الماضية أتممنا هذه المهمة بإحضار 6”.

🔴 #عاجل

رئيس الأركان في غزة: ״لدينا تصميم قوي جداً لمحاربة حماس، وإعادة جميع المخطوفين، وإعادة الجثث إلى مثواهم في إسرائيل״ 🔴 قام رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم (الثلاثاء) بجولة في قطاع غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، قائد فرقة غزة، العميد… pic.twitter.com/RyhlwmkqwC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2024

الأسرى قُتلوا “اختناقا بغاز “ناجم عن هجوم لجيش الاحتلال

في السياق، قال صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقييما أوليا لملابسات مقتل الأسرى الـ6 يشير إلى أنهم لقوا حتفهم اختناقا داخل أحد الأنفاق بغاز كنتيجة عرضية لهجوم الجيش الإسرائيلي، من دون أن توضح الجهة التي أصدرت هذا التقييم.

وأضافت الصحيفة أن توقيت مقتلهم وقع قبل نحو 6 أشهر أثناء مناورة للجيش كانت تقوم بها الفرقة 98 في خان يونس.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال لم يهاجم النفق نفسه الذي كان يوجد فيه المختطفون، لكنه هاجم هدفا لحماس بالقرب منه مما أدى إلى نشوب حريق تسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون القاتل داخل النفق.

ووفق يديعوت أحرونوت، فقد عُثر على عدد من مقاتلي كتائب القسام قتلى رفقة الأسرى الإسرائيليين بينما كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف، ودون وجود أي علامات تشير إلى إصابتهم بأي جروح.

وقبيل الإعلان الإسرائيلي عن انتشال هذه الجثث، كانت سلطات الاحتلال تقول إنه ما زال لديها 115 أسيرا في غزة، بينهم عدد من القتلى.