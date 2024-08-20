السودان.. قذيفة على مستشفى في الضعين تقتل وتصيب نساء وأطفالا

قالت مصادر سودانية للجزيرة مباشر إن 10 مدنيين على الأقل قُتلوا وأصيب 13 آخرون، بينهم نساء وأطفال، إثر سقوط قذيفة على المستشفى التعليمي بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور غربي البلاد.

وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت خلال غارة للمقاتلات التابعة لقوات الجيش على المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

بدورها، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس مقتل وإصابة العشرات من المدنيين إثر غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على مدينتي الضعين والطويشة بإقليم دارفور ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط البلاد.

في الأثناء، ذكرت مصادر محلية أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية أحياء وسط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن القصف شمل السوق الرئيسي بالمدينة.

وفي العاصمة الخرطوم، أفاد شهود عيان بأن الطرفين تبادلا القصف المدفعي شرقي وغربي العاصمة، حيث قصف الجيش مواقع للدعم السريع بأحياء الرياض والطائف والصحافة جنوب شرقي الخرطوم، في حين استهدفت الأخيرة مواقع للجيش شمالي مدينة أم درمان غربي العاصمة.