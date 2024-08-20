ترامب ينشر صورا معدلة توحي بدعم النجمة تايلور سويفت له

نشر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا معدّلة توحي بأنّه سيحصل على دعم النجمة تايلور سويفت ومحبيها الكثر قبل الانتخابات.

ولم تعلن تايلور سويفت التي يتم التركيز على التأثير الذي قد تُحدثه في بعض الناخبين الأمريكيين الشباب، بعدُ دعمها لأي مرشح للانتخابات المرتقبة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودعمت تايلور الرئيس الحالي جو بايدن عام 2020 ضد دونالد ترامب الذي اتهمته بأنه “أجّج النزعة القائمة على تفوّق العرق الأبيض والعنصرية خلال ولايته”.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق أول أمس الأحد صورا مُعدّلة، قال أحد الخبراء إن بعضها أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، توحي بأنّ المغنية ومحبيها المعروفين باسم “سويفتيز”، سيدعمون حملته.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال” يُظهر تايلور سويفت وهي ترتدي زي العم سام وتطلب من محبيها التصويت لترامب، كتب الرئيس السابق “أقبل”.

Trump shares fake "Swifties for Trump" images https://t.co/CHASNMGdFK — CBS Mornings (@CBSMornings) August 19, 2024

صورة معدلة

وقال الخبير في التحقق الرقمي هاني فريد لوكالة الأنباء الفرنسية إن صورة النجمة هي إما “مطورة من برنامج ذكاء اصطناعي أو عُدّلت ببساطة بطريقة كلاسيكية”.

والمنشور مصحوب بصور لنساء يرتدين قمصانا تحمل شعار “سويفتيز فور ترامب” (“Swifties for Trump”)، أوضح فريد أن بعضها “يظهر بوضوح” أنّها مطورة بأداة ذكاء اصطناعي.

ولم تعلّق سويفت أو أحد المقرّبين منها على المنشور.

وقد سعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة للمغنية التي تتجنّب حتى اليوم الانحياز إلى أحد الجانبين.

وأظهرت المغنية تأثيرها في سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال نشر رسالة عبر إنستغرام تدعو فيها عشرات الملايين من متابعيها إلى التوجه إلى منصة “فوت دوت أورغ” Vote.org لتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية.

وقد أحصت المنظمة في ذلك اليوم أكثر من 35 ألف تسجيل جديد، بزيادة قدرها 23% مقارنة باليوم نفسه من العام السابق.