تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا وممر نتساريم تُغضب عائلات الأسرى (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش لن ينسحب من محور فيلادلفيا وممر نتساريم في قطاع غزة، بينما قال أهالي الأسرى إن تصريحاته بمنزلة إفشال للمفاوضات.

وزعم نتنياهو، خلال لقائه مع ممثلين لعائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، أن إسرائيل “على وشك تحقيق النصر والقضاء على حركة حماس”.

وقال “نعمل بكل قوتنا على تفكيك نظام حماس، والقضاء على قدراته العسكرية، وهذا يمضى قدما”

وأضاف نتنياهو “في الوقت نفسه نبذل جهدا لإعادة المختطفين بشروط تسمح بإطلاق أكبر عدد ممكن منهم في المرحلة الأولى من الصفقة”.

وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر على محور فيلادلفيا وممر نتساريم، اللذين قال إنهما “أصول استراتيجية، عسكرية وسياسية على حد سواء”.

وتابع نتنياهو “أقول بوضوح إن هذا هو الهدف الذي حددته، لكن الأمر الآخر هو الحفاظ على أصولنا الأمنية الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الكبيرة من الداخل والخارج، ونحن نتمسك بذلك”.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أن نتنياهو وافق على الأفكار المطروحة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “تصريح نتنياهو يهدف إلى نسف الاتصالات”، مشيرة إلى التوتر بين رئيس الوزراء والفريق المفاوض.

لكن الهيئة أشارت إلى أنه رغم تصريحات رئيس الوزراء، فإن إسرائيل تدرس خفض قواتها في محور فيلادلفيا، كما وافقت على الانسحاب من محور نتساريم.

تصريحات ذوي الأسرى

وردّا على تصريحات نتنياهو، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها “تشكل عمليا نسفا لصفقة” تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو “لم يفهم أن التخلي عن المختطفين يؤدي إلى قتلهم في الأسر”.

وقال بيان عائلات الأسرى إن “المختطفين لا يعانون فحسب، بل يموتون أيضًا. ولا أمل ولا بطولة في الصمود الذي سيؤدي إلى استمرار موتهم جميعا”.

وأضاف البيان أن الحكومة تخلت “عن المختطفين في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتتخلى عنهم الآن نهائيا”.

بدوره، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو إلى “التوقف عن محاولات إفشال المفاوضات”، وإلى الموافقة “على صفقة الآن قبل أن يموتوا (الأسرى) جميعا”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن والدة أحد الأسرى في قطاع غزة أن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع أخبرها بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل التركيبة السياسية الحالية لحكومة بنيامين نتنياهو.