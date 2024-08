رعاة محادثات جنيف: مستعدون للقاء وفد الجيش السوداني بالطريقة التي يختارونها

قال بيان مشترك لرعاة محادثات جنيف بشأن السودان إنهم يعتزمون لقاء وفد الجيش السوداني فور وصوله أو التواصل معه بالطريقة التي يختارونها، بينما أعلنت الخارجية السودانية ترحيبها بأي جهود تتعلق بإدخال المساعدات.

وشدد البيان المشترك، الذي صدر عن وفود الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على الاحتياجات الانسانية الملحة للسودانيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني.

وقال البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن الأولوية هي للمرور الآمن للمساعدات في مناطق قوات الدعم السريع وغيرها.

وحث المشاركون في المحادثات قوات الدعم السريع على فتح الطريق الرابط بين ولايات القضارف وسنار والجزيرة، مما يسهل وصول المساعدات إلى الملايين من المحتاجين.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين مصريين، كما سيلتقي وفد بورتسودان لمناقشة تنفيذ اتفاق جدة.

— U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) August 20, 2024