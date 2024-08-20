رعاة محادثات جنيف: مستعدون للقاء وفد الجيش السوداني بالطريقة التي يختارونها

قال بيان مشترك لرعاة محادثات جنيف بشأن السودان إنهم يعتزمون لقاء وفد الجيش السوداني فور وصوله أو التواصل معه بالطريقة التي يختارونها، بينما أعلنت الخارجية السودانية ترحيبها بأي جهود تتعلق بإدخال المساعدات.

وشدد البيان المشترك، الذي صدر عن وفود الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على الاحتياجات الانسانية الملحة للسودانيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني.

وقال البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن الأولوية هي للمرور الآمن للمساعدات في مناطق قوات الدعم السريع وغيرها.

وحث المشاركون في المحادثات قوات الدعم السريع على فتح الطريق الرابط بين ولايات القضارف وسنار والجزيرة، مما يسهل وصول المساعدات إلى الملايين من المحتاجين.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، وقال في منشور على منصة إكس إنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين مصريين، كما سيلتقي وفد بورتسودان لمناقشة تنفيذ اتفاق جدة.

Please see the joint statement from the international delegation below. pic.twitter.com/Kw7ql8eVcB — U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) August 20, 2024

الخارجية السودانية: الدعم السريع تسبب في تجويع السكان

بدورها، قالت الخارجية السودانية إن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وخلال لقائه البعثات الدولية والمنظمات المعتمدة في السودان، قال وكيل الخارجية حسين الأمين إن حكومة بلاده حريصة على انسياب المساعدات، مشيرا إلى أنها فتحت 9 معابر، آخرها معبر أدري الحدودي مع تشاد.

وطالبت الخارجية بالضغط على قوات الدعم السريع التي اعتبرتها “المتسببة” في تجويع السودانيين، منوهة إلى أن البلاد تعاني “سياسة تجويع” وليس مجاعة.

وأوضحت الخارجية أن نسبة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الحرب في البلاد من المجتمع الدولي لم تتجاوز 16%، وحثت المجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماته لتمويل المساعدات الإنسانية.

واندلعت المعارك في السودان منتصف إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

ودفع النزاع بالبلاد إلى حافة المجاعة، وتندد المنظمات الإنسانية منذ أشهر بانعدام الأمن الذي يمنعها من ايصال المساعدات.

وفي 14 من أغسطس/آب، انطلقت في سويسرا محادثات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع لكن في غياب الجيش السوداني الذي رفض المشاركة فيها.