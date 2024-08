رفع الإجراءات التأديبية عن طلاب جامعة كولومبيا بسبب احتجاجات غزة

أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية أن أغلب الطلاب الذين واجهوا إجراءات تأديبية أو تعرضوا للإيقاف عن الدراسة أو الاعتقال لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيعودون قريبا إلى الحرم الجامعي.

وذكرت الجامعة، أمس الاثنين، أنه من بين أكثر من 80 طالبا اعتقلوا بين 29 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار 2024، يواجه خمسة فقط الآن تعليقا مؤقتا عن الدراسة.

وكانت الجامعات الأمريكية قد شهدت مظاهرات واعتصامات واسعة رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت جامعة كولومبيا، من أهم هذه الجامعات، حيث أقام المحتجون عشرات الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن بإنهاء دعمها العسكري لإسرائيل.

ودعت إدارة الجامعة الشرطة إلى إخلاء المخيمات، وهي الخطوة التي استنكرتها جماعات حقوق الإنسان، وأدى أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب إلى استقالة رئيستها نعمت شفيق (مينوش) في 14 أغسطس/ آب الجاري.

Minouche Shafik Steps Down as President of Columbia University https://t.co/GJnElwW6LN pic.twitter.com/iKWVflQwg6

جاء ذلك، قبل أن يتم الإعلان عن تعيين كاترينا أرمسترونج رئيسًا مؤقتاً للجامعة في اليوم نفسه.

CUIMC’s Katrina Armstrong Has Agreed to Serve as Interim President of Columbia University https://t.co/EVLxsOl9B2 pic.twitter.com/nC2j3KBaAp

— Columbia University (@Columbia) August 15, 2024