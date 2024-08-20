سياسة|الولايات المتحدة

رفع الإجراءات التأديبية عن طلاب جامعة كولومبيا بسبب احتجاجات غزة

خطوة استباقية لاحتواء التصعيد

Pro-Palestinian students occupy a central lawn on the Columbia University in New York City in April 2024. Photo: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images
طلاب مؤيدون لفلسطين يعتصمون في حديقة مركزية بجامعة كولومبيا الأمريكية (غيتي)
20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202405:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية أن أغلب الطلاب الذين واجهوا إجراءات تأديبية أو أُوقِفوا عن الدراسة أو اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيعودون قريبا إلى الحرم الجامعي.

وذكرت الجامعة، أمس الاثنين، أنه من بين أكثر من 80 طالبا اعتقلوا بين 29 إبريل/نيسان و1 مايو/أيار 2024، يواجه خمسة فقط الآن تعليقا مؤقتا عن الدراسة.

شرطة نيويورك اقتحمت المبنى الرئيسي في جامعة كولومبيا
شرطة نيويورك اقتحمت المبنى الرئيسي في جامعة كولومبيا (رويترز)

وكانت الجامعات الأمريكية قد شهدت مظاهرات واعتصامات واسعة رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت جامعة كولومبيا، من أهم هذه الجامعات، حيث أقام المحتجون عشرات الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن بإنهاء دعمها العسكري لإسرائيل.

ودعت إدارة الجامعة الشرطة إلى إخلاء المخيمات، وهي الخطوة التي استنكرتها جماعات حقوق الإنسان، وأدى أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب إلى استقالة رئيستها نعمت شفيق (مينوش) في 14 أغسطس/آب الجاري.

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وقد أُعلن تعيين كاترينا أرمسترونج رئيسة مؤقتة للجامعة في اليوم نفسه.

ومن بين 40 طالبا واجهوا الاعتقال أو العقاب في 18 إبريل/نيسان، أبقت كولومبيا تعليق اثنين فقط منهم عن الدراسة، وفق المعلومات التي أصدرتها لجنة من الكونغرس بقيادة الجمهوريين، وطلبت اللجنة التي تحقق في مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي هذه المعلومات من جامعة كولومبيا وانتقدتها بالقول إن الإجراءات التي اتخذتها كانت غير كافية.

وتأتي الإجراءات التي قامت بها الجامعة خطوة استباقية لاحتواء ومنع التصعيد في الجامعة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي كان السبب في تصاعد الاحتجاجات الطلابية قبل عطلة الصيف.

المصدر : مواقع أمريكية + وكالات