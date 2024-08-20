رفع الإجراءات التأديبية عن طلاب جامعة كولومبيا بسبب احتجاجات غزة

أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية أن أغلب الطلاب الذين واجهوا إجراءات تأديبية أو أُوقِفوا عن الدراسة أو اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيعودون قريبا إلى الحرم الجامعي.

وذكرت الجامعة، أمس الاثنين، أنه من بين أكثر من 80 طالبا اعتقلوا بين 29 إبريل/نيسان و1 مايو/أيار 2024، يواجه خمسة فقط الآن تعليقا مؤقتا عن الدراسة.

وكانت الجامعات الأمريكية قد شهدت مظاهرات واعتصامات واسعة رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت جامعة كولومبيا، من أهم هذه الجامعات، حيث أقام المحتجون عشرات الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن بإنهاء دعمها العسكري لإسرائيل.

ودعت إدارة الجامعة الشرطة إلى إخلاء المخيمات، وهي الخطوة التي استنكرتها جماعات حقوق الإنسان، وأدى أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب إلى استقالة رئيستها نعمت شفيق (مينوش) في 14 أغسطس/آب الجاري.

Minouche Shafik Steps Down as President of Columbia Universityhttps://t.co/GJnElwW6LN pic.twitter.com/iKWVflQwg6 — Columbia University (@Columbia) August 15, 2024

وقد أُعلن تعيين كاترينا أرمسترونج رئيسة مؤقتة للجامعة في اليوم نفسه.

CUIMC’s Katrina Armstrong Has Agreed to Serve as Interim President of Columbia University https://t.co/EVLxsOl9B2 pic.twitter.com/nC2j3KBaAp — Columbia University (@Columbia) August 15, 2024

ومن بين 40 طالبا واجهوا الاعتقال أو العقاب في 18 إبريل/نيسان، أبقت كولومبيا تعليق اثنين فقط منهم عن الدراسة، وفق المعلومات التي أصدرتها لجنة من الكونغرس بقيادة الجمهوريين، وطلبت اللجنة التي تحقق في مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي هذه المعلومات من جامعة كولومبيا وانتقدتها بالقول إن الإجراءات التي اتخذتها كانت غير كافية.

وتأتي الإجراءات التي قامت بها الجامعة خطوة استباقية لاحتواء ومنع التصعيد في الجامعة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي كان السبب في تصاعد الاحتجاجات الطلابية قبل عطلة الصيف.