سياسة|فلسطين

سلطات الاحتلال تهدم 3 محال تجارية ومنزلا بالقدس الشرقية (شاهد)

لإقامة ما سمته مشروع وادي السيليكون

هدم متواصل لمنازل فلسطينية في الضفة الغربية
هدم متواصل لمنازل فلسطينية في الضفة الغربية (غيتي)
20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202405:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قامت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 محال تجارية ومنزل في حي وادي الجوز بمدينة القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص، وذلك ضمن المنطقة الصناعية الوحيدة في مدينة القدس الشرقية التي أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عزمها هدمها لإقامة ما سمته مشروع وادي السيليكون.

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وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد رافقت طواقم البلدية في القدس لتنفيذ عملية الهدم، وتم الهدم من دون إنذار بعض السكان علمًا بأن لدى بعضهم قرارًا ينص على انعقاد محكمة في شهر سبتمبر/أيلول القادم بهذا الشأن.

مشروع وادي السليكون

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أعلنت أن مشروع وادي السيليكون دخل حيز التنفيذ، وأنه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التخطيط والبناء، وأنه في إطار المشروع سيتم إقامة مجمعات صناعية للتكنولوجيا المتقدمة (الهاي تك) ومشاريع فندقية، وسيتم تشييد مبان من 8 إلى 14 طابقًا.

وفي المقابل يقول الفلسطينيون إن المشروع يهدف إلى هدم المنشآت التجارية والصناعية الفلسطينية وإقامة أبنية لتكون مقار لشركات تابعة لقوات الاحتلال في قلب مدينة القدس الشرقية.

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بلدية الاحتلال بـتعمد تقييد البناء الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية في وقت تزيد فيه إصدار رخص البناء للمستوطنات في الأراضي المصادرة بالمدينة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن قوات الاحتلال قد هدمت نحو 100 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2024 بحجة البناء غير المرخص.

المصدر : الأناضول