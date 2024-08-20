سلطات الاحتلال تهدم 3 محال تجارية ومنزلا بالقدس الشرقية (شاهد)

قامت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 محال تجارية ومنزل في حي وادي الجوز بمدينة القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص، وذلك ضمن المنطقة الصناعية الوحيدة في مدينة القدس الشرقية التي أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عزمها هدمها لإقامة ما سمته مشروع وادي السيليكون.

الاحتلال يشرع بهدم منزل مكون من طابقين في خربة الدير ببلدة تقوع شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص. pic.twitter.com/nveTvPWtNt — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 20, 2024

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد رافقت طواقم البلدية في القدس لتنفيذ عملية الهدم، وتم الهدم من دون إنذار بعض السكان علمًا بأن لدى بعضهم قرارًا ينص على انعقاد محكمة في شهر سبتمبر/أيلول القادم بهذا الشأن.

مشاهد تظهر آثار الدمار الكبير خلفه الاحتلال في حي وادي الجوز بالقدس بعد هدمه 7 محال تجارية ومنزل pic.twitter.com/h3epBxoVNJ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 20, 2024

مشروع وادي السليكون

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أعلنت أن مشروع وادي السيليكون دخل حيز التنفيذ، وأنه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التخطيط والبناء، وأنه في إطار المشروع سيتم إقامة مجمعات صناعية للتكنولوجيا المتقدمة (الهاي تك) ومشاريع فندقية، وسيتم تشييد مبان من 8 إلى 14 طابقًا.

وفي المقابل يقول الفلسطينيون إن المشروع يهدف إلى هدم المنشآت التجارية والصناعية الفلسطينية وإقامة أبنية لتكون مقار لشركات تابعة لقوات الاحتلال في قلب مدينة القدس الشرقية.

"Hundreds of families' only source of income is from shops in Wadi al-Joz area.. My shop has been in existence for more than 50 years and today we were surprised by its demolition under the pretext of implementing the Silicon Valley project"…Bassam Taha pic.twitter.com/DLCtMHOfjf — Silwanic (@Silwanic1) August 20, 2024

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بلدية الاحتلال بـتعمد تقييد البناء الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية في وقت تزيد فيه إصدار رخص البناء للمستوطنات في الأراضي المصادرة بالمدينة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن قوات الاحتلال قد هدمت نحو 100 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2024 بحجة البناء غير المرخص.