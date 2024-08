سلطات الاحتلال تهدم 3 محال تجارية ومنزلا بالقدس الشرقية (شاهد)

قامت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بهدم 3 محال تجارية ومنزل في حي وادي الجوز بمدينة القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص، وذلك ضمن المنطقة الصناعية الوحيدة في مدينة القدس الشرقية التي أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عزمها هدمها لإقامة ما سمته مشروع وادي السيليكون.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد رافقت طواقم البلدية في القدس لتنفيذ عملية الهدم، وتم الهدم من دون إنذار بعض السكان علمًا بأن لدى بعضهم قرارًا ينص على انعقاد محكمة في شهر سبتمبر/أيلول القادم بهذا الشأن.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أعلنت أن مشروع وادي السيليكون دخل حيز التنفيذ، وأنه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التخطيط والبناء، وأنه في إطار المشروع سيتم إقامة مجمعات صناعية للتكنولوجيا المتقدمة (الهاي تك) ومشاريع فندقية، وسيتم تشييد مبان من 8 إلى 14 طابقًا.

وفي المقابل يقول الفلسطينيون إن المشروع يهدف إلى هدم المنشآت التجارية والصناعية الفلسطينية وإقامة أبنية لتكون مقار لشركات تابعة لقوات الاحتلال في قلب مدينة القدس الشرقية.

"Hundreds of families' only source of income is from shops in Wadi al-Joz area.. My shop has been in existence for more than 50 years and today we were surprised by its demolition under the pretext of implementing the Silicon Valley project"…Bassam Taha pic.twitter.com/DLCtMHOfjf

— Silwanic (@Silwanic1) August 20, 2024