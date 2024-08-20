ظهور مفاجئ لهاريس وبايدن يبكي وغزة حاضرة.. أبرز المشاهد في أولى ليالي مؤتمر الحزب الديمقراطي (فيديو)

انطلقت الليلة الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، الثلاثاء، وكانت بمثابة حفل وداع للرئيس جو بايدن وتكريم له من الديمقراطيين.

ظهور مفاجئ لهاريس

استمر الحفل أكثر من 7 ساعات وظهرت فيه كامالا هاريس على المسرح بشكل مفاجئ، وشهد التصويت على أجندة الحزب، وتحدث فيه عدد كبير من حكام الولايات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الديمقراطيين، إضافة إلى عدد من الفنانين.

وحرصت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي التي تولت تنظيم المؤتمر على أن تتناول فقرات الليلة الأولى عبر كلمات المتحدثين قضايا الهجرة والإجهاض والرعاية الصحية والاقتصاد.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي 4 ليالٍ آخرها الجمعة، التي من المقرر أن تلقي فيها هاريس نائبة بايدن ومرشحة حزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، كلمتها.

بكاء بايدن

وبعد نحو 35 متحدثا جاء دور بايدن للصعود إلى المسرح، وقدمته ابنته آشلي التي تحدثت عن نشأتها وبعض ذكرياتها مع والدها، وبعد أن انتهت من كلمتها قدمت والدها، وعندما اعتلى المسرح عانق ابنته وبدا وكأنه يمسح دموعه بمنديل وسط بكاء عدد من الحضور من بينهم أفراد عائلته.

غزة حاضرة

وفي كلمته التي هاجم فيها دونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة، ومدح كامالا هاريس، تطرّق بايدن إلى الوضع في قطاع غزة وقال “نحن نعمل على مدار الساعة، وزير خارجيتي في المنطقة لمنع حرب أوسع نطاقًا وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وزيادة المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية لغزة ولإنهاء معاناة المدنيين من الشعب الفلسطيني وأخيرًا التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب”.

وفي إشارة إلى المظاهرات الجارية خارج مقر المؤتمر للمطالبة بوقف الحرب على غزة قال بايدن “هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر، فالكثير من الأبرياء يُقتلون من الجانبين”.

مظاهرات في شيكاغو

وشهدت شيكاغو مظاهرات خارج مقر المؤتمر، حيث طالب المتظاهرون كامالا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة، حيث بدأ الزيارة بإسرائيل وقال هناك إن تل أبيب قبلت اقتراحًا “لسد الفجوات في مفاوضات وقف إطلاق النار والخطوة التالية هي أن تقبل حماس الاتفاق”.

وقبيل كلمة بايدن مباشرة، انفصلت مجموعة صغيرة من المتظاهرين عن المسيرة التي ضمت آلاف الأشخاص واقتحمت حواجز حديد أقيمت لحماية مركز “يونايتد سنتر” الذي احتضن المؤتمر.

ورفع متظاهرون داخل قاعة المؤتمر لافتة كُتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل”، وأظهرت اللقطات المتداولة محاولة عدد آخر من الحضور حجب اللافتة بلافتات أخرى مكتوب عليها “نحبك يا جو”، كما بدا أفراد من الأمن وهم يطردون المتظاهرين.

كامالا وبايدن على المسرح

وبعد أن أنهى بايدن خطابه انضمت إليه كامالا على المسرح وعانقته، كما صعدت إلى المسرح أيضا زوجته وأحفاده وأولاده وقاموا بالتلويح للجمهور الذي استمر في التصفيق لهم.

وكانت كامالا قد قالت في كلمة لها على المسرح قبل ظهور بايدن “شكرًا لك على قيادتك التاريخية، وعلى خدمتك لأمتنا طوال حياتك وعلى كل ما ستستمر في القيام به. نحن ممتنون لك إلى الأبد”.

هجوم على ترامب

وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون أيضًا كانت من أبرز المتحدثين أيضا الليلة الماضية، وقالت إن بايدن “بطل حقيقي ونشكره على كل ما قام به لصالح أمريكا”، كما أشادت بكامالا قائلة إنها تعمل من أجل الشعب الأمريكي و”هذا شيء لن يفهمه دونالد ترامب أبدا”.

وانتقد شون فاين رئيس نقابة عمال السيارات الأمريكيين، ترامب بقوة، وقال في كلمته إن نقابته تقف خلف هاريس وزميلها في الترشح، حاكم مينيسوتا تيم والز. وخلع فاين سترته لإظهار قميصه وقد كُتب عليه “ترامب أجرب، صوتوا لهاريس”.

الرعاية الصحية

وكان من ضمن ما ذكره المتحدثون في المؤتمر تجارب شخصية للثناء على إدارة بايدن في دعم الرعاية الصحية والدفاع عن الحق في الإجهاض.

برايان والاش وساندرا أبريفايا وهما عضوان سابقان في حملة أوباما تحدثا في المؤتمر عن الاستثمارات التي قامت بها إدارة بايدن وكامالا في البحث عن التصلب الجانبي الضموري.

وقال والاش الذي تم تشخيصه عام 2017 بمرض التصلب الجانبي الضموري إن الأطباء أخبروه آنذاك بأنه سيعيش 6 أشهر فقط، وأعربت ساندرا عن امتنانها لإدارة بايدن في دعم الأبحاث الطبية لعلاج المرض.

من القضايا الأخرى التي أثارها الديمقراطيون في المؤتمر الدفاع عن الحق في الإجهاض، وتحدثت ثلاث نساء عن تجاربهن مع الإجهاض من بينهن فتاة قالت إن زوج أمها اغتصبها عندما كان عمرها 12 عاما وحملت منه وإنها ممتنة لوجود الحق في الإجهاض آنذاك للتخلص من الجنين، وقالت إن كامالا ستوفر هذا الحق مرة أخرى لكل من يعانين من هذه المشكلات.