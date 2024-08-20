عوفر الوجه الآخر لسدي تيمان.. تقرير يكشف فظائع جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى غزة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل استخدام عمليات التّعذيب والإذلال الممنهجين بحقّ معتقلي غزة؛ وذلك استنادا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ ما يجري في معسكر (عوفر) بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معتقل (سديه تيمان)، وهو واحد من بين عدة معسكرات وسجون يواجه فيها المعتقلون والأسرى جرائم ممنهجة وغير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة بعد السابع من أكتوبر 2023.

“حاولوا خنقي بمياه كرسي الحمّام”

في شهادة لأحد المعتقلين، قال عن تفاصيل ما تعرض له خلال عملية اعتقاله في الثاني من آذار/ مارس 2024، على حاجز في مدينة حمد، حيث قام جيش الاحتلال بتجريده من ملابسه، ونقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة، لمدة مئة يوم.

وخلال هذه المدة، كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، كما يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو إجبارهم بالجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم.

وتابع “خلال عملية التحقيق، تعرضتُ لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة”.

كما قامت إدارة السّجن بقمع الزنزانة المحتجز بها المعتقلون، بعد أن أخفى بعضهم قطعا من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، وتم ثني أيديهم والضرب المبرّح على الكتف والأصابع؛ مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ”.

خوف ورهبة وإخفاء التفاصيل

أكّد أحد المحامين الذي نفّذ عدة زيارات للمعتقلين في معسكر (عوفر)، أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، وغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم، فأحد المعتقلين امتنع عن الحديث بأي شيء، خوفا من تعرضه للضرب وفقط ما ذكره أنّه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.

وأكد أن مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى غير مسبوقة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة.

شهادات موثقة وجرائم ممنهجة

في إطار الشهادات التي وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن أبرز الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المعتقلين: