في أول لقاء إعلامي له.. “أسد غزة” حمزة أبو حليمة يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل صورته الأيقونية (شاهد)

في أول حوار له مع منذ الإفراج عنه، كشف الشاب حمزة أبو حليمة، ابن حي الشجاعيةفي مدينة غزة شمالي القطاع، الذي لقب بـ”أسد غزة”، عن كواليس صورته الشهيرة التي جرى تداولها على نطاق واسع في فبراير/شباط الماضي، وهو يجلس عاري الجسد ومكبّل اليدين وينظر بحدة إلى جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح في مدينة غزة.

الصورة التي هزّت المنصات

وعن قصة هذه الصورة، وكواليسها قال أبو حليمة في حواره للجزيرة مباشر “كنا قاعدين في هذا البيت أنا وزوجتي وأطفالي، وكان اليهود على بعد حوالي 5 كيلومتر عنا، وفوجئنا في الساعة 7 صباحًا، صار القصف ودمّروا البيت ونزلت علينا الحيطان والعمدان”.

وتابع “وصار أطفالي كلهم يعيطوا من الخوف ومقدرتش أطلع أشرد لأن تم تطويق المنطقة وضل القصف متواصل 4 ساعات للساعة 11 تقريبا”.

قنابل ورصاص رغم الراية البيضاء

وأشار أبو حليمة، إلى أنه خشي على حياة أسرته، فقرر أن يخرج لقوات الاحتلال ليؤكد لهم أنه مدني ومعه أطفال، موضحًا “شفتهم من الشباك معهم عبوات قمت فتحت الباب وصرت ألوح بقماشة بيضاء وأقول أنا مدني هون معي زوحتي وأطفالي وصاروا يطخوا عليّ ويلقوا قنابل فدخلت جوه البيت مرة أخرى”.

واستكمل “وصرت أزعق من جوه البيت عشان الأطفال بتعيط وأقول أنا مدني، وبعدين ألقوا قنلبة ثانية وتم إصابتنا بالكامل، وأصبت أنا في قدمي وأخدت فيما بعد 13 غرزة بدون بنج (تخدير)”.

لحظة التقاط الصورة

وحين فقد أبو حليمة الأمل في وقف إطلاق النار تجاه أسرته خشي على حياتهم وقرر أن يخرج رافعا يديه وجالسا وسط أطفاله، ليتم اعتقاله وتجريده من ملابسه والتحقيق معه تحت التعذيب رغم إصابته.

وتم اقتيادأبو حليمة لمكان الصورة التي انتشرت له وهو جالس أمام جندي إسرائيلي، رافعًا رأسه بعزة، وحكى أبو حليمة تفاصيل هذه الصورة قائلًا “لما اعتقلوني جيت على هذا المكان وكانوا يسألوني وين حماس ووين أنفاقهم قلت لهم أنا لا أعرف حاجة أنا مدني قاعد في مكان قلتوا عليه مكان آمن ودخلتوا علينا وصاوبتونا، فصاورا يضربوني وكنت بنزف من جميع جسدي”.

وأردف “ولما زاد الضرب والتعذيب قلت للضابط بدك أحكيلك وين حماس ومتزعلش؟ قالي احكي قلتله إذا كنت أنت وموسادك ومخابرات أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا سقطوا أمام حماس في 7 أكتوبر أنا إيش ذنبي، فصاروا يعذبوني وقلت خلاص بدك تعدم أعدمني أنا معنديش أي حاجة أقولها وساعتها الجندي التقط الصورة وأنا جالس وتم تداولها”.

نصف يوم من التعذيب والإهانة

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتادته لمكان آخر ليتم استكمال التحقيق معه مع استمرار تعذيبه “سحبوني لمكان بعد ملعب فلسطين وتم تعذيبي وإهانتي لحد الساعة 12 بالليل وبعدين تركوني، لما اتأكدوا أني ماليش صلة بحماس”.

وختم حديثه قائلا “الحمد لله أنا رافع رأسي الآن وبعدين ولأخر نقطة دم فيّ وفي أولادي وإحنا شعب صامد ونبقى صامدين في وجوههم لأنهم هم المعتدين علينا في قلب بيوتنا وأرضنا”.

يذكر أنه بعد إطلاق سراح حمزة أبو حليمة فوجئ باستشهاد والده خميس أبو حليمة برصاص جنود الاحتلال مع أنه خرج من المنزل رافعا الراية البيضاء، كما أطلق الاحتلال النار على زوجة شقيقه وعلى اثنين من أطفاله اللذين بقيا يومين بجوار جثمان أمهما حتى استشهدوا جميعا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه وعدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الهائل الذي اصاب البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطا، إضافة للمجاعة الكارثية التي سببها الحصار الذي اشتد ضراوة مع بداية الحرب بسحسب منظمات أممية ودولية.