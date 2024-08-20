محامية فرنسية توجه طلبا لحكومة بلادها بشأن عائلات فلسطينية يتم إجلاؤها من غزة (فيديو)

طالبت محامية فرنسية بزيادة عدد العائلات الفلسطينية والأطفال الذين يتم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى فرنسا.

وقالت لين هايجر، وهي محامية العائلات الفلسطينية اللاجئة في فرنسا، للجزيرة مباشر إن إجلاء 50 طفلًا فقط مع أحد أبويهم يُعَد أمرًا غير كافٍ مقارنة بعدد سكان القطاع وأعداد الأطفال الجرحى نتيجة الحرب.

وأوضحت أنه تم إجلاء 14 عائلة فقط إلى فرنسا، شملت طفلًا ووالدًا واحدًا فقط، من أصل 50 عائلة.

وأضافت أن إجلاء الطفل مع أحد والديه أوجد معاناة جديدة بعد فصل الطفل والوالد المرافق عن بقية العائلة.

وقالت لين هايجر إنه كان على الحكومة الفرنسية وضع الآليات الفعالة اللازمة لإجلاء العائلات الفلسطينية بشكل كامل.

ودعت الحكومة الفرنسية ووزارة الخارجية إلى وضع الترتيبات القضائية والإدارية الضرورية لمعالجة الطلبات التي تم تقديمها من العائلات الفلسطينية.