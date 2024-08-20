مقاتل وجه رسالة لـ”بني صهيون”.. مشاهد من استهداف السرايا والقسام آليات وجنود الاحتلال وسط رفح (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وبثت السرايا مقطعا مصورا، الثلاثاء، حمل عنوان: “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الشابورة وسط مدينة رفح”.

وأظهرت المشاهد خروج مقاتلي “السرايا” و”القسام” من بين الأبنية وعلى بعد أمتار من آليات جيش الاحتلال وإطلاق قذائف الياسين (105) على الآليات.

وفي المقطع المصور يظهر أحد مقاتلي السرايا وهو يقول “سندعس على رؤوسكم يا بني صهيون، وستخرجون من ديارنا منكسي الرأس، وسنرفع نحن رؤوسنا بإذن الله”.

كما أظهرت المشاهد عملية مشتركة بين سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم لقصف قوات الاحتلال المتوغلة بحي الشابورة بالصواريخ.

ودأبت فصائل المقاومة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.