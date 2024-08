ناشط أمريكي يحرج مقدمي برنامج بريطاني: ما يحدث بغزة مذبحة لا حرب (فيديو)

أكد الناشط الحقوقي وجندي البحرية الأمريكية السابق، كينيث أوكيف، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وذلك خلال استضافته في برنامج “توك” البريطاني الشهير.

وانتقد كينيث محاولات تبرير عدد ضحايا الحرب بأنهم من المقاومة الفلسطينية، قائلًا “هل تقدرون حياة الأطفال الفلسطينيين؟ لقد قُتلوا، وأنتم تدعون أنهم أضرار جانبية، لكنهم يُبادون كل ساعة على يد رابع أكبر جيش في العالم، لذا هي ليست حربًا، إنما مذبحة تحدث ليل نهار”.

واستنكر ادعاءات حكومة بنيامين نتنياهو بأنها حرب دينية لتبرير استمرارها بحجة الدفاع عن اليهود، مؤكدًا أنها “حرب على الإنسانية وتهدف في الواقع إلى إبادة الفلسطينيين جميعًا”.

وأضاف “ما أقدّره وأحترمه هو أنه وفقًا للإسلام الصحيح، فإن عيسى نبي، وهو محبوب جدًّا، وأمه مريم تحظى بتبجيل كبير أيضًا”.

Former US marine Kenneth O'Keefe claims Israel has committed genocide in Gaza.@THEJamesWhale @virtualash @KenOKeefe1TJP pic.twitter.com/G210gVLwH1

— Talk (@TalkTV) August 17, 2024