“وما يعدهم الشيطان إلا غرورا”.. القسام تنشر فيديو جديدا لإسرائيليين قُتلوا في غزة (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراحهم ووقف إطلاق النار في غزة.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام مساء الثلاثاء، بعنوان “يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا” لقطات سابقة للأسرى وهم يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالعمل من أجل إطلاق سراحهم، ويطالبونه بالتوقف عن الكذب.

وفي نهاية مقطع الفيديو، تظهر صور لجثث أسرى وتوابيت عليها صورهم.

وأثارت تصريحات نتنياهو، في وقت سابق الثلاثاء، بشأن رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا وممر نتساريم، غضب عائلات الأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن تصريحات نتنياهو تنسف صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت في بيان أن نتنياهو “لم يفهم أن التخلي عن المختطفين يؤدي إلى قتلهم في الأسر”.

وأضافت أن “المختطفين لا يعانون فحسب، بل يموتون أيضًا. ولا أمل ولا بطولة في الصمود الذي سيؤدي إلى استمرار موتهم جميعًا”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استعاد جثث 6 من أسراه كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.